"Евровидение-2025": Танчинец раскритиковал финалистов нацотбора и заявил, что они не победят

Группа "ДК Енергетик" завершила выступления всех финалистов нацотбора на "Евровидение-2025".

Десятые участники конкурса покоряли песней "Сіль". Их композиция является примером, как постпанк-группа своим творчеством может говорить об искренних чувствах любви. Для своего выступления они выбрали яркие спецэффекты и ритмичные движения. А также на сцене появилась их муза-танцовщица.

А уже после оригинального выступления группа "ДК Енергетик" выслушала комментарии жюри национального отбора. В частности, Джамала призналась, что ей понравилась энергия, бушующая на сцене. А вот Сергей Танчинец несколько раскритиковал коллектив, ведь, по его мнению, он вряд ли победит через специфический жанр и необычный формат.

"Постпанк – все нормально. Но мне кажется, что вы не на тот конкурс пришли. Но со своей точки зрения вы делаете все нормально. Вы и в "S.T.A.L.K.E.R.", и на "Евровидении" – получаете медийность и это нормально. Но мне кажется, что в лонглисте было немало артистов, которые могли бы занимать ваше место, которые имели амбиции побеждать на финале "Евровидения". При всем уважении к вам и вашей музыке, жанру, перспективы победить даже в украинском нацотборе у вас небольшие", - заявил Танчинец.

Напомним, редакция сайта ТСН.ua внимательно следит за нацотбором и ведет текстовую онлайн-трансляцию, где совсем скоро сообщит, кто поедет на "Евровидение-2025".

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