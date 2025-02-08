"Евровидение-2025": Танчинец сравнил участников Ziferblat с Фредди Меркьюри и объяснил почему

Группа Ziferblat сорвала овации на сцене нацотбора на "Евровидении-2025".

Одни из лидеров в букмекерских таблицах исполнили песню Bird of Pray о возрождении и надежде, которая пробивается через мрак. На сцене музыкальный коллектив перенес зрителей в сказку, задекорировав арену в форме поляны с цветами. Однако все внимание было уделено не только яркому перформансу, но и вокальным способностям солиста.

Жюри нацотбора, в свою очередь, расхвалило группу Ziferblat, которая уже в третий раз приходит на нацотбор. В частности, Екатерина Павленко призналась, что все было идеально. Хотя место для критики тоже было. Так, Танчинец приравнял образ и талант солиста к выдающемуся Фредди Меркьюри, но в то же время подчеркнул, что есть место и для развития:

"Прекрасная песня, номер, классные декорации, аранжировки, музыканты, одежда. Все очень круто. Не хватает вас! Вам нужно заполнять это пространство. Вы немножко Фредди Меркьюри. И поведение у вас такое подобное, вокал у вас высокий. Но нужно заполнять как он. Имею в виду, что вы должны быть – группа Ziferblat – и больше никого. Этого мне немного не хватило. Но в целом, вы новое дыхание нового украинского рок-н-ролла", - подчеркнул Сергей Танчинец.

Напомним, редакция сайта ТСН.ua внимательно следит за нацотбором и ведет текстовую онлайн-трансляцию, где совсем скоро сообщит, кто поедет на "Евровидение-2025".