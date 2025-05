"Евровидение-2025": текст и перевод песни Wasted Love победителя конкурса JJ

Победитель "Евровидения-2025" - певец Jj / © eurovision.tv

В ночь на 18 мая в Базеле, Швейцария, отгремел международный песенный конкурс "Евровидение-2025", где победу одержала Австрия.

Страну в этом году представлял 24-летний певец JJ. На арене Санкт-Якобсгалле артист исполнил лирическую композицию Wasted Love, которая принесла ему первое место. В общей сложности музыкант завоевал 436 баллов – 258 от профессионального жюри и 178 от зрителей.

Тем временем, редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, о чем в своей конкурсной песне пел JJ. В общем, артист не скрывал, что его трек о любви, которой ты полностью отдаешься, но не получаешь взаимности.

Wasted Love – текст песни

I'm ocean of love

And you're scared of water

Вы не можете идти вперед

So you let me go underI reach out my hand

But you watch me grow distant

Drift out to the sea and

Far away in an instant

You left me in the deep end

I'm draownin' in my feelings

How do you not see that?

Now that you're gone

All I haveIs wasted love

This wasted love

Now that you're gone

Can't fill my heart

With wasted love

This wasted love

When you let me goI barely stayed afloat

I'm floatin' all alone

Still, I'm holdin' on to hope

Now that you're gone

All I haveIs wasted love

This wasted love

Now that you're gonе

Can't fill my heart

With wasted love

This wasted love

Wasted, wasted, wasted, wasted

Wasted, wasted, wasted, wasted

Love (Wasted, wasted, wasted, wasted)

Love

Победитель "Евровидения-2025" - JJ / © Associated Press

Wasted Love – перевод песни

Я океан любви

А ты боишься воды

Ты не хочешь идти на дно

Так что позволь мне уйти

Я протягиваю руку

Но ты смотришь, как я отдаляюсь

Дрейфую к морю

И через мгновение

Ты оставила меня в глубине

Я тону в своих чувствах

Как ты этого не видишь?

Теперь, когда ты ушла.

Все, что у меня есть, это потерянная любовь

Эта потерянная любовь

Теперь, когда ты ушла

Я не могу наполнить свое сердце потерянной любовью

Эта потерянная любовь

Теперь, когда ты ушла.

Все, что у меня есть, это потерянная любовь

Эта потерянная любовь

Теперь, когда ты ушла

Я не могу наполнить свое сердце потерянной любовью

Эта потерянная любовь

Потерянная любовь

Эта потерянная любовь

Бесполезная, бесполезная, бесполезная, бесполезная

Бесполезная, бесполезная, бесполезная, бесполезная любовь

Бесполезная любовь.

Победитель "Евровидения-2025" - JJ / © Associated Press

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua также писала все, что известно о победителе "Евровидения-2025". Хрустальный кубок в этом году завоевал представитель Австрии – певец JJ.