"Евровидение-2025": текстовая онлайн-трансляция второго полуфинала

Хрустальный кубок "Евровидение-2025" / © instagram.com/eurovision

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Сегодня, 15 мая, в швейцарском городе Базель отгремит второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2025". На сцену выйдут 16 участников, которые сразятся за последние десять билетов в грандиозный финал.

Во втором полуфинале появятся музыкальные представители из таких стран, как Австралия, Черногория, Ирландия, Латвия, Армения, Австрия, Греция, Литва, Мальта, Грузия, Дания, Чехия, Люксембург, Израиль, Сербия и Финляндия. И только 10 из них займут последние места в гранд-финале.

Между тем, Украина уже обеспечила себе место в финале. Так, группа Ziferblat с песней "Bird of Pray" чувственно выступили в первом полуфинале и получили большое количество голосов от зрителей, что позволило им продолжить борьбу за победу 17 мая в гранд-финале.

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Редакция ТСН.ua традиционно следит за всеми деталями шоу и в режиме реального времени ведет текстовую онлайн-трансляцию. Поэтому вы первыми узнаете, кто пройдет в финал, какие номера вызовут больше всего оваций, и кто из участников может стать неожиданным фаворитом конкурса.