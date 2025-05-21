"Евровидение-2025": Тимур Мирошниченко отреагировал на обвинения в сторону Украины в махинациях

Тимур Мирошниченко

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Неизменный комментатор "Евровидения" Тимур Мирошниченко отреагировал на обвинения от испанцев в сторону Украины и Израиля в махинациях.

Испанский вещатель после гранд-финала музыкального конкурса заявил, что якобы не все страны честно набрали баллы по результатам зрительского голосования. Мол, Украина и Израиль получили высокие оценки от еврофанатов лишь потому, что имеют такую "привилегию" в виде войны.

Тимур Мирошниченко отреагировал на такие обвинения. Неизменный ведущий конкурса отметил, что украинцы были бы только рады, если бы такой "привилегии" у них не было. В заключение Мирошниченко добавил, что Украина заняла такое место, ведь ответственно отнеслась к конкурсу и тщательно готовилась. Что же касается Испании, то шоумен подчеркнул, что для того, чтобы получить высокие баллы, стоит не отправлять кого-либо.

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Ziferblat на "Евровидении-2025" / © eurovision.tv

"Если испанцы так переживают за эту "привилегию", мы с удовольствием можем передать его им. От себя еще добавлю, что, возможно, все же нужно более тщательно готовиться к конкурсу, а не отправлять кого угодно", - отметил ведущий.

Напомним, после "Евровидения" группа Ziferblat начала делиться подробностями о конкурсе. Оказывается, у солиста коллектива были серьезные проблемы с голосом. Даниил Лещинский назвал болезнь, которую ему диагностировали перед "Евровидением" и из-за которой запрещали петь вообще.