"Евровидение-2025": у солиста Ziferblat прямо перед финалом возникли проблемы с голосом

Ziferblat / © instagram.com/eurovision

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У солиста группы Ziferblat , которая представляет Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2025", прямо перед финалом возникли проблемы с голосом.

Об этом сообщили барабанщик Федор Ходаков и гитарист Валентин Лещинский в интервью "Суспільному". Музыканты поделились, что у Даниила Лещинского возникли проблемы с голосом еще с первых репетиций. Поэтому певца оберегают, поддерживают и помогают восстановиться. Артисты также заверили, что это не повлияет на его выступление в финале, и Даниил споет отлично.

"Даня – специфический человек, и мы его стараемся поддерживать, чтобы он был в нормальном состоянии. Для него интервью – это стресс, и у него действительно есть проблемы с голосом еще с первых репетиций. Мы его бережем, помогаем восстанавливаться. Но это не помешает ему. Вы же первый полуфинал видели!" – заверили артисты.

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Группа Ziferblat / © eurovision.tv

Участники Ziferblat также подчеркнули, что выступление в финале для них самое главное. Пока что Даниил не дает интервью, чтобы сохранить свой голос и дать ему возможность восстановиться. Тем временем лишние разговоры влияют на голосовые связи, поэтому солист Ziferblat их избегает.

"Ему просто надо сконцентрироваться на выступлениях. Желающих взять интервью очень много. Одно дело когда три-четыре интервью в день, но когда их 10 – ты говоришь и говоришь. Ему действительно нужно беречь голос для того, чтобы у него было больше сил, потому что выступление сейчас самое главное", - говорят артисты.

Отметим, уже 17 мая в 22:00 начнется финал "Евровидения-2025". Редакция сайта ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию и первой объявит имя победителя. Сейчас же мы предлагаем узнать, как голосовать за Украину в финале конкурса.