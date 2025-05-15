"Евровидение-2025": участник Армении топлес в латексе обмазался грязью и устроил огненное рок-шоу

Армения на "Евровидении-2025" / © Associated Press

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Свой конкурсный номер на сцене второго полуфинала "Евровидение-2025" продемонстрировала Армения.

Страну в этом году на международном музыкальном конкурсе, который проходит в швейцарском городе Базель, представляет певец Parg с песней SURVIVOR. Исполнитель решил покорять годом.

С одежды на артисте были только широкие латексные штаны. Музыкант решил петь топлес. Кстати, торс он обмазал для более грубого вида черной краской, что было похоже на грязь. Parg устроил на арене Санкт-Якобсгалле огненное рок-шоу. Танцовщиков не было, а почти все выступление артист пробегал на сцене и демонстрировал отличную физическую подготовку.

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Армения на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Впрочем, стоит отметить, что Parg достаточно скандальный участник. Он вместе с семьей в детстве переехал в Россию, где и получил образование. Кроме того, артист гастролировал с концертами в стране-агрессоре.

Отметим, что второй полуфинал "Евровидения-2025" феерически открыл представитель Австралии. Страну в этом году представляет певец Go-Jo с песней Milkshake Man. Изюминкой выступления исполнителя стал стриптиз прямо на сцене конкурса.