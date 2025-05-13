"Евровидение-2025": Украина довела до мурашек эмоциональным выступлением, ставшим символом несокрушимости

Выступление Ziferblat на Евровидении 2025 / © eurovision.tv

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Прямо сейчас в швейцарском Базеле продолжается первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2025".

Пятыми на сцену вышли представители Украины – группа Ziferblat с композицией Bird of Pray. Их конкурсная песня — это глубокая рефлексия на тему потери, надежды и веры в условиях продолжающейся в Украине войны. Композиция объединяет английский и украинский языки, создавая эмоциональную связь с международной аудиторией.

После победы на национальном отборе, где группа получила самые высокие оценки от зрителей и жюри, Ziferblat обновил песню, добавив оркестровые партии и кинематографический размах. Эти изменения придали композиции большую динамику и глубину, что позволило вокалу солиста Даниила Лещинского выйти на передний план и растрогать миллионы зрителей.

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Во время выступления группа представила феерическую постановку в ретро стиле с костюмами. Сцену заполонил розовый свет и пиротехника. А в конце участники символически поблагодарили Европу за поддержку.

Выступление Ziferblat получило громкие овации от еврофанов в зале. Между тем в социальных сетях пользователи отмечают глубокую эмоциональность и символизм номера. Букмекеры уже повысили шансы Украины на победу, включив группу в топ-10 фаворитов конкурса.

Напомним, на протяжении всего "Евровидения-2025" редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию конкурса.