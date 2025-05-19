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"Евровидение-2025": в Литве выразительным жестом поддержали Украину во время трансляции финала
Знаковый момент случился после выступления Украины в конкурсе.
Недавно в Базеле, Швейцария, отгремел масштабный песенный конкурс "Евровидение-2025".
В Сети не утихают обсуждения интересных деталей, которые случались в прямом эфире. На этот раз внимательные пользователи в Сети обратили внимание на трансляцию финала шоу в Литве. Как оказалось, литовский комментатор прямо после выступления украинской группы Ziferblat на сцене мощно поддержал Украину.
Так, литовский комментатор во время трансляции события для своей страны произнес слова: "Героям слава!". Это случилось сразу после того, как группа Ziferblat в конце трогательного номера с песней "Bird of Pray" перед сотнями тысяч зрителей громко сказала со сцены: ь"Слава Украине!". Таким мощным жестом Литва выразила все уважение страны к украинскому народу, который сейчас защищает свою свободу и независимость ужасными потерями человеческих жизней.
К слову, по результатам голосования зрителей и судей Украина заняла девятое место на "Евровидении-2025", а Литва - 16-е. А недавно Верка Сердючка прямо во время своего зарубежного концерта высказалась о результатах голосования и записала видеообращение к группе Ziferblat с особым месседжем.