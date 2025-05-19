ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
450
Время на прочтение
1 мин

"Евровидение-2025": в Литве выразительным жестом поддержали Украину во время трансляции финала

Знаковый момент случился после выступления Украины в конкурсе.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Группа Ziferblat в финале "Евровидения-2025"

Группа Ziferblat в финале "Евровидения-2025" / © Associated Press

Недавно в Базеле, Швейцария, отгремел масштабный песенный конкурс "Евровидение-2025".

В Сети не утихают обсуждения интересных деталей, которые случались в прямом эфире. На этот раз внимательные пользователи в Сети обратили внимание на трансляцию финала шоу в Литве. Как оказалось, литовский комментатор прямо после выступления украинской группы Ziferblat на сцене мощно поддержал Украину.

Так, литовский комментатор во время трансляции события для своей страны произнес слова: "Героям слава!". Это случилось сразу после того, как группа Ziferblat в конце трогательного номера с песней "Bird of Pray" перед сотнями тысяч зрителей громко сказала со сцены: ь"Слава Украине!". Таким мощным жестом Литва выразила все уважение страны к украинскому народу, который сейчас защищает свою свободу и независимость ужасными потерями человеческих жизней.

К слову, по результатам голосования зрителей и судей Украина заняла девятое место на "Евровидении-2025", а Литва - 16-е. А недавно Верка Сердючка прямо во время своего зарубежного концерта высказалась о результатах голосования и записала видеообращение к группе Ziferblat с особым месседжем.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
450
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie