"Евровидение-2025": во время выступления Финляндии пиротехника дала сбой и взорвалась прямо на сцене

Финляндия на "Евровидении-2025" / © Associated Press

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Во время выступления Финляндии в финале международного песенного конкурса "Евровидение-2025" пиротехника дала сбой и взорвалась.

Страну в этом году представляла певица Эрика Викман с песней Ich komme. На сцене конкурса исполнительница демонстрировала достаточно эпатажный и смелый номер. Изюминкой выступления артистки был полет над сценой на специальной конструкции в виде огромного микрофона, из которого потом вылетала пиротехника.

Впрочем, как оказалось, произошел технический сбой. Пиротехника взорвалась. На трансляции этого не было заметно, ведь артистка продолжила и дальше петь, якобы ничего и не произошло. Правда, на миг Эрика Викман испугалась и дернулась. Тем временем еврофанаты, которые находились непосредственно на арене Санкт-Якобсгалле, обратили на это внимание, успели снять на видео и опубликовать в Сети.

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Напомним, во время "Евровидения-2025" произошла еще одна неприятная ситуация. Выступление представительницы Израиля пытались сорвать. На сцену попробовали выбежать пропалестинские протестующие, которых остановила охрана. Тем не менее, они успели облить красной краской членов съемочной команды "Евровидения-2025". Тем временем в Базеле, где состоялся конкурс в этом году, были масштабные протесты против участия Израиля, что полиции пришлось применять водометы и слезоточивый газ.