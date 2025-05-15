"Евровидение-2025": второй полуфинал — где смотреть шоу в прямом эфире и какие страны будут выступать

Репетиция Израиля на "Евровидении-2025" / © eurovision.tv

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Вечер 15 мая обещает стать ярким и эмоциональным для всех поклонников песенного конкурса "Евровидение-2025". В этот день официально отгремит второй полуфинал шоу, который определит список всех финалистов.

Так, в швейцарском Базеле по результатам голосования во втором полуфинале будут определены 10 стран, которые выступят в гранд-финале и присоединятся к тем, кто уже получил путевку в первом полуфинале, который состоялся на днях ранее.

Во втором полуфинале на арену St. Jakobshalle в Базеле, Швейцария, выйдут еще 16 стран в следующей последовательности: Австралия, Черногория, Ирландия, Латвия, Армения, Австрия, Греция, Литва, Мальта, Грузия, Дания, Чехия, Люксембург, Израиль, Сербия, Финляндия. Кроме них, еврофанов будут ждать конкурсные номера части "большой пятерки", которые автоматически переходят в гранд-финал — Германия, Франция и Великобритания.

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К слову, Украина уже успешно прошла в финал во время первого полуфинала, где произвела настоящий фурор. Теперь внимание всей Европы приковано к следующей волне выступлений, которые могут изменить ход музыкальной истории этого года.

Участники второго полуфинала Евровидения-2025

Посмотреть второй полуфинал "Евровидения-2025" в Украине можно будет 15 мая в 22:00 по киевскому времени несколькими способами. В это время начнется трансляция на телеканале "Суспільне Культура". Кроме того, следить за конкурсом можно будет в приложении "Дія", на сайте eurovision.ua, YouTube-канале "Евровидение Украина" и других диджитал-платформах "Суспільного".

Англоязычную версию конкурса можно будет посмотреть в то же время, но на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

Уже традиционно редакция сайта ТСН.ua будет внимательно следить за всеми событиями "Евровидения-2025", чтобы первой сообщить имена всех финалистов. А пока предлагаем посмотреть самые яркие моменты первого полуфинала конкурса.

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