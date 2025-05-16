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"Евровидение-2025": выступления второй десятки финалистов конкурса
Предлагаем вспомнить, какими были выступления финалистов во втором полуфинале "Евровидения-2025".
Только что в Базеле, Швейцария, отгремел второй полуфинал "Евровидения-2025", где наконец-то объявили имена второй десятки финалистов .
Уже в эту субботу, а именно 17 мая, за хрустальный кубок будут бороться Литва, Израиль, Армения, Дания, Австрия, Люксембург, Финляндия, Латвия, Мальта и Греция.
Всего в гранд-финале 26 стран-участниц снова выйдут на арену Санкт-Якобсгалле. По результатам первого полуфинала дальше прошли Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия, Украина. К музыкальной гонке также присоединятся Италия, Испания, Великобритания, Германия и прошлогодняя победительница Швейцария, которая автоматически в финале.
Пока что участники готовятся к выступлениям в грандиозном финале, редакция сайта ТСН предлагает вспомнить, какими были выступления финалистов во втором полуфинале.
Литва: Katarsis — Tavo akys
Израиль: Юваль Рафаэль - New Day Will Rise
Армения: Parg — SURVIVOR
Дания: Сиссал – Hallucination
Австрия: JJ — Wasted Love
Люксембург: Лора Торн - La poupée monte le son
Финляндия: Эрика Викман - ICH KOMME
Латвия: Tautumeitas — Bur man laimi
Мальта: Мириана Конте — SERVING
Греция: Клавдия - Asteromata
Напомним, редакция сайта ТСН.ua вела текстовую хронику второго полуфинала "Евровидения-2025". Мы тщательно следили за ходом событий на песенном конкурсе и сообщали самые интересные моменты.