"Евровидение-2025": выступления второй десятки финалистов конкурса

Люксембург на "Евровидении-2025" / © eurovision.tv

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Только что в Базеле, Швейцария, отгремел второй полуфинал "Евровидения-2025", где наконец-то объявили имена второй десятки финалистов .

Уже в эту субботу, а именно 17 мая, за хрустальный кубок будут бороться Литва, Израиль, Армения, Дания, Австрия, Люксембург, Финляндия, Латвия, Мальта и Греция.

Всего в гранд-финале 26 стран-участниц снова выйдут на арену Санкт-Якобсгалле. По результатам первого полуфинала дальше прошли Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия, Украина. К музыкальной гонке также присоединятся Италия, Испания, Великобритания, Германия и прошлогодняя победительница Швейцария, которая автоматически в финале.

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Пока что участники готовятся к выступлениям в грандиозном финале, редакция сайта ТСН предлагает вспомнить, какими были выступления финалистов во втором полуфинале.

Литва: Katarsis — Tavo akys

Израиль: Юваль Рафаэль - New Day Will Rise

Армения: Parg﻿ — SURVIVOR

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Дания: Сиссал – Hallucination

Австрия: JJ — Wasted Love

Люксембург: Лора Торн - La poupée monte le son

Финляндия: Эрика Викман - ICH KOMME

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Латвия: Tautumeitas — Bur man laimi

Мальта: Мириана Конте — SERVING

Греция: Клавдия - Asteromata

Напомним, редакция сайта ТСН.ua вела текстовую хронику второго полуфинала "Евровидения-2025". Мы тщательно следили за ходом событий на песенном конкурсе и сообщали самые интересные моменты.

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