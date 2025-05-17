"Евровидение-2025": Ziferblat мощно выступил в финале и со сцены произнес "Слава Украине"

Украина на "Евровидении-2025" / © Associated Press

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В грандиозном финале "Евровидения-2025" на сцене конкурса наконец-то выступил представитель Украины – группа Ziferblat.

Музыканты продемонстрировали мощное выступление на сцене под номером семь, что среди еврофанатов считается "счастливым". В частности, солист коллектива Даниил Лещинский вместе с бэк-вокалистками нежно спел песню Bird of Pray. К слову, до финала "Евровидения-2025" стало известно, что у исполнителя возникли проблемы с голосом. Тем не менее, на арене Санкт-Якобсгалле это не помешало ему продемонстрировать мощное выступление.

Украина в финале "Евровидения-2025" / © Associated Press

Особого внимания заслуживает непосредственно сам номер. Выступление Ziferblat было наполнено символизмом: светом, который, несмотря на темноту, все равно появляется, и крыльями птицы молитвы.

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Кстати, с самого начала гранд-финала уже идет голосование. Украинцы, которые находятся за границей, могут поддержать группу Ziferblat. Как отдать свой голос за Украину – смотрите по ссылке.

Отметим, редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию грандиозного финала. Смотрите музыкальный конкурс вместе с нами и первыми узнайте имя победителя.