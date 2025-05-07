"Евровидение-2025": Ziferblat провел репетицию номера на главной сцене в Базеле и показал фото

Ziferblat / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

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Группа Ziferblat, которая представляет Украину на "Евровидении-2025", провела вторую репетицию своего конкурсного номера на музыкальной арене Санкт-Якобсгалле в Базеле.

Кадрамы из выступления коллектива поделилось "Суспільне" в Telegram-канале "Евровидение Украина". Наконец-то можно хотя бы немного разглядеть, каким будет конкурсный номер группы Ziferblat.

Репетиция Ziferblat на "Евровидении-2025" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Номер музыкантов обещает быть атмосферным. Судя по кадрам, во время их выступления зрители будут наслаждаться разнообразной цветовой гаммой, светомузыкой и пиротехническими спецэффектами.

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Репетиция Ziferblat на "Евровидении-2025" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Музыканты постараются использовать сцену по максимуму. С одной стороны будут стоять барабанные установки, за которым будет играть Федор Ходаков. Солист Даниил Лещинский и гитарист Валентин Лещинский свободно могут передвигаться по сцене. Зрители также будут видеть бэк-вокалисток, которые стоят напротив барабанщика.

Репетиция Ziferblat на "Евровидении-2025" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Пользователи уже успели оценить кадры с репетиции Ziferblat. Участников "Евровидения-2025" просто засыпали комплиментами. Музыкантам говорили, что их номер выглядит невероятным, а также активно желали им успехов во вторник, 13 мая, где они будут соревноваться в первом полуфинале за право выйти в финал.

Репетиция Ziferblat на "Евровидении-2025" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Напомним, редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на "Евровидении-2025" и вести текстовую онлайн-трансляцию. Сейчас же предлагаем узнать, где смотреть конкурс, имена всех участников и букмекерские ставки.