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"Евровидение-2025": Ziferblat провел репетицию номера на главной сцене в Базеле и показал фото
Наконец-то можно немного разглядеть, каким будет выступление на "Евровидении-2025" Украины.
Группа Ziferblat, которая представляет Украину на "Евровидении-2025", провела вторую репетицию своего конкурсного номера на музыкальной арене Санкт-Якобсгалле в Базеле.
Кадрамы из выступления коллектива поделилось "Суспільне" в Telegram-канале "Евровидение Украина". Наконец-то можно хотя бы немного разглядеть, каким будет конкурсный номер группы Ziferblat.
Номер музыкантов обещает быть атмосферным. Судя по кадрам, во время их выступления зрители будут наслаждаться разнообразной цветовой гаммой, светомузыкой и пиротехническими спецэффектами.
Музыканты постараются использовать сцену по максимуму. С одной стороны будут стоять барабанные установки, за которым будет играть Федор Ходаков. Солист Даниил Лещинский и гитарист Валентин Лещинский свободно могут передвигаться по сцене. Зрители также будут видеть бэк-вокалисток, которые стоят напротив барабанщика.
Пользователи уже успели оценить кадры с репетиции Ziferblat. Участников "Евровидения-2025" просто засыпали комплиментами. Музыкантам говорили, что их номер выглядит невероятным, а также активно желали им успехов во вторник, 13 мая, где они будут соревноваться в первом полуфинале за право выйти в финал.
Напомним, редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на "Евровидении-2025" и вести текстовую онлайн-трансляцию. Сейчас же предлагаем узнать, где смотреть конкурс, имена всех участников и букмекерские ставки.