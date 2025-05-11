- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 178
- Время на прочтение
- 1 мин
"Евровидение-2025": Ziferblat в сдержанных образах появились на церемонии открытия конкурса
Коллектив уже прошелся "бирюзовой дорожкой".
Украинская группа Ziferblat, которая в этом году представляет Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2025", уже появилась на церемонии открытия.
Коллектив для "бирюзовой дорожки" выбрал довольно сдержанные, но эмоционально насыщенные образы. Музыканты предпочли украинский бренд haute couture J'amemme. Валентин и Даниил Лещинские выбрали наряды, которые сочетают глубокую эстетику и скульптурную выразительность
Образы братьев олицетворяли ДНК J'amemme — плиссированные фактуры, архитектурные силуэты и эксперименты с формой, которая создает собственную реальность. Полупрозрачные текстуры, четкие геометрические линии и насыщенная гамма черного и фиолетового подчеркивали атмосферу ночи. Объемные формы, асимметрия и сменяющиеся под светом материалы добавляли динамики и драматизма, внушая образ молитвенной птицы — главного символа конкурсной песни группы Bird of Pray.
Барабанщик Федор Ходаков выбрал total look от украинского бренда Andreas Moskin. Его образ вдохновлен богемной эстетикой и украинским поэтическим кинематографом 1960-70-х годов, в частности фильмом "Белая птица с черной отметиной" Ивана Миколайчука и Юрия Ильенко.
Отметим, Ziferblat уже 13 мая сразится за право выйти в полуфинал. Ранее мы писали, где смотреть "Евровидение-2025", что известно о конкурентах украинцев и кому букмекеры пророчат победу.