"Евровидение-2025": Ziferblat в сдержанных образах появились на церемонии открытия конкурса

Ziferblat / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

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Украинская группа Ziferblat, которая в этом году представляет Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2025", уже появилась на церемонии открытия.

Коллектив для "бирюзовой дорожки" выбрал довольно сдержанные, но эмоционально насыщенные образы. Музыканты предпочли украинский бренд haute couture J'amemme. Валентин и Даниил Лещинские выбрали наряды, которые сочетают глубокую эстетику и скульптурную выразительность

Образы братьев олицетворяли ДНК J'amemme — плиссированные фактуры, архитектурные силуэты и эксперименты с формой, которая создает собственную реальность. Полупрозрачные текстуры, четкие геометрические линии и насыщенная гамма черного и фиолетового подчеркивали атмосферу ночи. Объемные формы, асимметрия и сменяющиеся под светом материалы добавляли динамики и драматизма, внушая образ молитвенной птицы — главного символа конкурсной песни группы Bird of Pray.

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Ziferblat на церемонии открытия "Евровидения-2025" / © скриншот с видео

Барабанщик Федор Ходаков выбрал total look от украинского бренда Andreas Moskin. Его образ вдохновлен богемной эстетикой и украинским поэтическим кинематографом 1960-70-х годов, в частности фильмом "Белая птица с черной отметиной" Ивана Миколайчука и Юрия Ильенко.

Отметим, Ziferblat уже 13 мая сразится за право выйти в полуфинал. Ранее мы писали, где смотреть "Евровидение-2025", что известно о конкурентах украинцев и кому букмекеры пророчат победу.