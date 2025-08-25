"Евровидение-2026": будет ли Украина участвовать в музыкальном конкурсе

"Евровидение-2026" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Реклама

Стало известно, примет ли Украина в следующем году участие в международном музыкальном конкурсе "Евровидение".

Хотя до песенной гонки еще более восьми месяцев, однако уже сейчас началась подготовка. В частности, страна-хозяйка конкурса, а таковой является Австрия после победы певца JJ с песней Wasted Love, уже определилась с местом его проведения. А сейчас же глава украинской делегации на "Евровидении" Оксана Скибинская ответила, поедет ли в 2026 году Украина в Вену. По ее словам, в следующем году будет юбилейный музыкальный конкурс. Так, "Евровидению" исполняется уже 70 лет. Поэтому, на музыкальных гонках будут масштабные мероприятия, а внимание медиа будет усилено. Тем временем для Украины это случай в очередной раз зазвучать громко, так что не стоит такое терять. Соответственно, украинский представитель отправится в Вену.

"В 2026 году "Евровидение" будет весомым музыкальным событием, ведь этот конкурс юбилейный. Масштабные мероприятия, усиленное внимание медиа - это то, чего стоит ожидать. Для Украины это возможность зазвучать еще громче и еще раз подтвердить нашу силу и неповторимость нашей музыкальной ДНК. Юбилейный конкурс, к которому будет приковано внимание мира, - как раз лучшая для этого возможность", - говорит Скибинская, пишет "Суспільне".

Реклама

Украина примет участие в "Евровидении-2026" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Кроме того, украинских еврофанатов ждут сюрпризы на нацотборе. Оксана Скибинская уверяет, что конкурс будет очень сильно интересным. Однако все подробности она обещает раскрывать постепенно.

Отметим, "Евровидение-2026" состоится в столице Австрии - Вене. Уже также рассекретили даты проведения полуфиналов и финала. Кстати, поскольку в следующем году будет юбилейное "Евровидение", поэтому организаторы изменили логотип.