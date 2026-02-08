"Евровидение-2026": букмекеры оценили шансы LELÉKA на победу в конкурсе

LELÉKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

Реклама

В субботу, 7 февраля, Украина определилась со своим представителем на международном песенном конкурсе "Евровидение-2026".

На нацотборе победу одержала артистка LELÉKA. Она завоевала от судей и зрителей максимальное количество баллов - 20. После победы исполнительницы букмекеры оценили, удастся ли ей так же покорить сердца международных еврофанатов и профессиональных членов жюри из разных стран.

Сейчас LELÉKA на "Евровидении-2026" прогнозируют пятое место. Шанс артистки на победу оценивают в семь процентов. Исполнительницу в таблице опережают Израиль, Финляндия, Греция и Швеция.

Реклама

Ставки букмекеров на победителя "Евровидения-2026" / © eurovisionworld.com

Стоит отметить, что это всего лишь ставки букмекеров. Таблица будет постоянно меняться. Кроме того, букмекерский прогноз не всегда оправдывается.

Отметим, LELÉKA победила на нацотборе, однако это уже начали ставить под сомнение. Дело в том, что судью конкурса Руслану заподозрили в нарушении правил, мол, она открыто агитировала голосовать за певицу, чего делать нельзя. Поэтому, в Сети задаются вопросами, честная ли победа LELÉKA.