"Евровидение-2026": Джамала рассекретила, почему украинские артисты работают на совсем других условиях

Джамала

Певица Джамалаобъяснила, почему украинские и европейские артисты по-разному воспринимают участие в «Евровидении», в частности из-за конкуренции, войны и роли культуры в странах.

Артистка обратила внимание на контраст в настроениях конкурсантов. По ее словам на проекте «СучЦукрМуз», украинские представители традиционно подходят к выступлению максимально ответственно и сосредоточенно. Для них это не просто сцена, а возможность заявить о стране. Зато многие европейские участники позволяют себе гораздо больше расслабления. Они воспринимают конкурс как событие без чрезмерного давления. И эта разница, говорит певица, ощущается буквально во всем — от подготовки до поведения за кулисами.

«Для нас каждый год очень важен. Каждый исполнитель, который представлял Украину на Евровидении, думает о том, какое место он получит, старается делать от себя максимум. Мы не можем похвастаться той расслабленностью британских исполнителей, которые приезжают на Евровидение, или нидерландских», — отметила звезда.

Джамала объясняет это разницей в реалиях, в которых живут страны. Украинские артисты, по ее словам, выходят на сцену с чувством ответственности за свое государство, которое проходит через сложные испытания. Тогда как в более стабильных странах это напряжение отсутствует. Она также вспомнила собственный опыт участия в конкурсе, когда разница в подходах проявлялась даже в бытовых деталях. Пока она работала и общалась с медиа, ее соседи по конкурсу могли позволить себе отдых и вечеринки.

«Для нас это реально работа, а у них… Когда не знаешь в чем дело, дело в деньгах. Это страны, которые более стабильны экономически, поэтому они отдыхают на конкурсе. А мы должны бороться, потому что живем как не в голод, так в войну», — сообщает Джамала.

Отдельно певица отреагировала на дискуссии о целесообразности участия Украины в конкурсе во время полномасштабной войны. Она убеждена, что отказ от сцены означал бы потерю важного голоса на международном уровне. И добавила, что в случае отсутствия Украины ее место быстро займут другие, в частности российские артисты, которые будут продвигать собственный культурный нарратив.

