"Евровидение-2026": фаворитка букмекеров нарушила правила конкурса и устроила пожар на сцене

Артистка ошеломила игрой на музыкальном инструменте вживую.

Автор публикации
Валерия Сулима
Финляндия на "Евровидении-2026"

Финляндия на "Евровидении-2026"

На сцене международного песенного конкурса "Евровидение-2026" свой конкурсный номер демонстрирует Финляндия.

Страну в этом году представляет дуэт Linda Lampenius и Pete Parkkonen с песней Liekinheitin. И сейчас именно они лидируют в букмекерских прогнозах.

Музыканты продемонстрировали мощный номер. Pete Parkkonen чувственно пел, а вот Linda Lampenius виртуозно играла на скрипке. Кстати, это все произошло вживую. Организаторы "Евровидения" вообще запрещают играть на музыкальных инструментах, поэтому конкурсанты имитируют это. Однако Linda Lampenius позволили нарушить правила и выполнить свою партию вживую.

Наконец, артистка просто восхитила своей виртуозной игрой. Также атмосферности добавил и сам номер. К слову, представители Финляндии имитировали пожар на сцене, и это все в итоге с игрой на скрипке и вокалом вызвало мурашки по коже.

Отметим, а первым из участников "Евовидения-2026" на сцене выступил представитель Молдовы. Satoshi феерично открыл первый полуфинал.

