"Евровидение-2026": где смотреть, песни всех участников и шансы Украины на победу

"Евровидение-2026", LELÉKA

Уже совсем скоро в Вене стартует главное музыкальное событие года — «Евровидение-2026». В этом году конкурс соберет 35 стран-участниц, а Украину представит певица LELÉKA с этнической композицией Ridnym.

Позади уже официальное открытие конкурса и традиционная «бирюзовая дорожка», где украинская артистка эффектно появилась вместе с бандуристом Ярославом Джусем под трек ONUKA Vidlik. Впереди же — главная интрига: удастся ли Украине в этом году одержать победу на юбилейном 70-м конкурсе.

LELÉKA и Ярослав Джусь / © Associated Press

Редакция ТСН.ua традиционно будет следить за всеми событиями шоу и вести текстовую онлайн-трансляцию. А пока предлагаем узнать, где смотреть «Евровидение-2026», кто будет участвовать в конкурсе, какие страны наотрез отказались выступать и что прогнозируют букмекеры Украине.

Где и когда состоится «Евровидение-2026»

В этом году конкурс принимает столица Австрии — Вена. Право провести шоу страна получила после победы австрийского артиста JJ с песней Wasted Love на «Евровидении-2025». Главной локацией конкурса стала арена Wiener Stadthalle.

Первый полуфинал состоится 12 мая, второй — 14 мая. Именно во втором полуфинале под номером 12 выступит представительница Украины LELÉKA. Грандфинал конкурса запланирован на 16 мая. Все прямые эфиры в эти даты будут стартовать в 22:00 по киевскому времени.

Сцена «Евровидения-2026» / © Getty Images

Участники «Евровидения-2026»

В этом году в конкурсе примут участие 35 стран. Это одно из наименьших количеств участников за последние годы.

К участию вернулись Румыния, Болгария и Молдова. В то же время отказались от конкурса Испания, Нидерланды, Ирландия, Словения и Исландия. Часть вещателей объяснила свое решение позицией относительно войны между Израилем и Газой. Некоторые даже заявили, что вместо трансляции «Евровидения» покажут документальные ленты о Палестине.

Между тем Россия традиционно остается вне конкурса из-за развязанной полномасштабной войны против Украины.

Ведущие конкурса

Ведущими «Евровидения-2026» стали австрийская телеведущая, дизайнер и певица Виктория Сваровски, а также популярный австрийский актер и шоумен Михаэль Островски.

Виктория Сваровски и Михаэль Островски

Украина на «Евровидении-2026»

Право представлять Украину в этом году получила LELÉKA с песней Ridnym. Композиция сочетает современное звучание с этническими мотивами и рассказывает о внутренней силе, надежде и связи с родным домом. Особенностью номера станет живая бандура в исполнении Ярослава Джуся. Также артистка будет удивлять зрителей длинной нотой, которую будет держать почти 30 секунд.

После победы в нацотборе певица несколько обновила постановку для международной сцены и уже имела первую репетицию.

Репетиция LELÉKA на «Евровидении-2026» / © instagram.com/eurovision

Выступления стран в полуфиналах и песни участников

Певица LELÉKA от Украины будет покорять сердца еврофанов во втором полуфинале 14 мая под номером 12.

Порядок выступлений в первом полуфинале:

Молдова: Satoshi — Viva, Moldova! Швеция: Felicia — My System Хорватия: Lelek — Andromeda Греция: Akylas — Ferto Португалия: Bandidos do Cante — Rosa Грузия: Bzikebi — On Replay Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin Черногория: Tamara Živković — Nova Zora Эстония: Vanilla Ninja — Too Epic To Be True Израиль: Noam Bettan — Michelle Бельгия: Essyla — Dancing on the Ice Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más Сан-Марино: Senhit — Superstar Польша: Alicja — Pray Сербия: Lavina — Kraj Mene

Порядок выступлений во втором полуфинале:

Болгария: DARA — Bangaranga Азербайджан: Jiva — Just Go Румыния: Alexandra Căpitănescu — Choke Me Люксембург: Eva Marija — Mother Nature Чехия: Daniel Zizka — Crossroads Армения: Simon — Paloma Rumba Швейцария: Veronica Fusaro — Alice Кипр: Antigoni — JALLA Латвия: Atvara — Ēnā Дания: Søren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem Австралия: Delta Goodrem — Eclipse Украина: LELÉKA — Ridnym Албания: Alis — Nân Мальта: Aidan — Bella Норвегия: Jonas Lovv — YA YA YA YA

Прогнозы букмекеров и шансы Украины на победу

Сейчас фаворитами букмекеров являются представители Финляндии — скрипач Linda Lampenius и певец Pete Parkkonen с песней Liekinheitin. Им прогнозируют около 38% шансов на победу.

Также в топе букмекерских рейтингов оказались Греция, Дания, Франция и Австралия. Представителю Израиля, несмотря на споры вокруг участия страны, прогнозируют шестое место.

Украина же пока занимает 11-ю строчку букмекерских таблиц. Шансы LELÉKA на победу оценивают примерно в 2%. Впрочем, таковы лишь предварительные предположения после первых репетиций. А вот уже после выступлений вживую ситуация может существенно измениться.

Прогнозы букмекеров на «Евровидение-2026» / © eurovisionworld.com

Где смотреть «Евровидение-2026»

Полуфиналы и финал «Евровидения-2026» покажут 12, 14 и 16 мая в 22:00. В Украине конкурс будут транслировать на телеканале «Суспільне Культура», «Радіо Промінь», сайтах «Суспільне Культура» и «Суспільне Євробачення», YouTube-канале «Евровидение Украина», а также в приложении «Дія».

Как голосовать за фаворитов

В этом году Европейский вещательный союз вернул профессиональное жюри к голосованию в полуфиналах. Последний раз такая система действовала в 2022 году. Теперь результаты будут формироваться в соотношении 50/50 между зрителями и жюри. Кроме того, количество членов жюри увеличили с пяти до семи человек.

Еще одно важное изменение — уменьшение максимального количества голосов от одного зрителя. Если раньше можно было голосовать до 20 раз, то теперь — максимум 10. Проголосовать за фаворита можно будет: через официальное приложение Eurovision Song Contest App; с помощью SMS или телефонным звонком на указанные номера во время эфира; через платформу esc.vote.

Украинцы смогут голосовать во втором полуфинале, где будет выступать LELÉKA, а также в грандфинале конкурса.

Сцена «Евровидения-2026» / © Getty Images

