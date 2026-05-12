"Евровидение-2026": где смотреть, песни всех участников и шансы Украины на победу
Предлагаем узнать все подробности проведения нынешнего "Евровидения": где и когда смотреть трансляцию, как голосовать и какие страны отказались от шоу.
Уже совсем скоро в Вене стартует главное музыкальное событие года — «Евровидение-2026». В этом году конкурс соберет 35 стран-участниц, а Украину представит певица LELÉKA с этнической композицией Ridnym.
Позади уже официальное открытие конкурса и традиционная «бирюзовая дорожка», где украинская артистка эффектно появилась вместе с бандуристом Ярославом Джусем под трек ONUKA Vidlik. Впереди же — главная интрига: удастся ли Украине в этом году одержать победу на юбилейном 70-м конкурсе.
Редакция ТСН.ua традиционно будет следить за всеми событиями шоу и вести текстовую онлайн-трансляцию. А пока предлагаем узнать, где смотреть «Евровидение-2026», кто будет участвовать в конкурсе, какие страны наотрез отказались выступать и что прогнозируют букмекеры Украине.
Где и когда состоится «Евровидение-2026»
В этом году конкурс принимает столица Австрии — Вена. Право провести шоу страна получила после победы австрийского артиста JJ с песней Wasted Love на «Евровидении-2025». Главной локацией конкурса стала арена Wiener Stadthalle.
Первый полуфинал состоится 12 мая, второй — 14 мая. Именно во втором полуфинале под номером 12 выступит представительница Украины LELÉKA. Грандфинал конкурса запланирован на 16 мая. Все прямые эфиры в эти даты будут стартовать в 22:00 по киевскому времени.
Участники «Евровидения-2026»
В этом году в конкурсе примут участие 35 стран. Это одно из наименьших количеств участников за последние годы.
К участию вернулись Румыния, Болгария и Молдова. В то же время отказались от конкурса Испания, Нидерланды, Ирландия, Словения и Исландия. Часть вещателей объяснила свое решение позицией относительно войны между Израилем и Газой. Некоторые даже заявили, что вместо трансляции «Евровидения» покажут документальные ленты о Палестине.
Между тем Россия традиционно остается вне конкурса из-за развязанной полномасштабной войны против Украины.
Ведущие конкурса
Ведущими «Евровидения-2026» стали австрийская телеведущая, дизайнер и певица Виктория Сваровски, а также популярный австрийский актер и шоумен Михаэль Островски.
Украина на «Евровидении-2026»
Право представлять Украину в этом году получила LELÉKA с песней Ridnym. Композиция сочетает современное звучание с этническими мотивами и рассказывает о внутренней силе, надежде и связи с родным домом. Особенностью номера станет живая бандура в исполнении Ярослава Джуся. Также артистка будет удивлять зрителей длинной нотой, которую будет держать почти 30 секунд.
После победы в нацотборе певица несколько обновила постановку для международной сцены и уже имела первую репетицию.
Выступления стран в полуфиналах и песни участников
Певица LELÉKA от Украины будет покорять сердца еврофанов во втором полуфинале 14 мая под номером 12.
Порядок выступлений в первом полуфинале:
Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!
Швеция: Felicia — My System
Хорватия: Lelek — Andromeda
Греция: Akylas — Ferto
Португалия: Bandidos do Cante — Rosa
Грузия: Bzikebi — On Replay
Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin
Черногория: Tamara Živković — Nova Zora
Эстония: Vanilla Ninja — Too Epic To Be True
Израиль: Noam Bettan — Michelle
Бельгия: Essyla — Dancing on the Ice
Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más
Сан-Марино: Senhit — Superstar
Польша: Alicja — Pray
Сербия: Lavina — Kraj Mene
Порядок выступлений во втором полуфинале:
Болгария: DARA — Bangaranga
Азербайджан: Jiva — Just Go
Румыния: Alexandra Căpitănescu — Choke Me
Люксембург: Eva Marija — Mother Nature
Чехия: Daniel Zizka — Crossroads
Армения: Simon — Paloma Rumba
Швейцария: Veronica Fusaro — Alice
Кипр: Antigoni — JALLA
Латвия: Atvara — Ēnā
Дания: Søren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem
Австралия: Delta Goodrem — Eclipse
Украина: LELÉKA — Ridnym
Албания: Alis — Nân
Мальта: Aidan — Bella
Норвегия: Jonas Lovv — YA YA YA YA
Прогнозы букмекеров и шансы Украины на победу
Сейчас фаворитами букмекеров являются представители Финляндии — скрипач Linda Lampenius и певец Pete Parkkonen с песней Liekinheitin. Им прогнозируют около 38% шансов на победу.
Также в топе букмекерских рейтингов оказались Греция, Дания, Франция и Австралия. Представителю Израиля, несмотря на споры вокруг участия страны, прогнозируют шестое место.
Украина же пока занимает 11-ю строчку букмекерских таблиц. Шансы LELÉKA на победу оценивают примерно в 2%. Впрочем, таковы лишь предварительные предположения после первых репетиций. А вот уже после выступлений вживую ситуация может существенно измениться.
Где смотреть «Евровидение-2026»
Полуфиналы и финал «Евровидения-2026» покажут 12, 14 и 16 мая в 22:00. В Украине конкурс будут транслировать на телеканале «Суспільне Культура», «Радіо Промінь», сайтах «Суспільне Культура» и «Суспільне Євробачення», YouTube-канале «Евровидение Украина», а также в приложении «Дія».
Тем временем ТСН.ua традиционно будет вести текстовую онлайн-трансляцию и оперативно сообщать о самых ярких моментах шоу и результатах конкурса.
Как голосовать за фаворитов
В этом году Европейский вещательный союз вернул профессиональное жюри к голосованию в полуфиналах. Последний раз такая система действовала в 2022 году. Теперь результаты будут формироваться в соотношении 50/50 между зрителями и жюри. Кроме того, количество членов жюри увеличили с пяти до семи человек.
Еще одно важное изменение — уменьшение максимального количества голосов от одного зрителя. Если раньше можно было голосовать до 20 раз, то теперь — максимум 10. Проголосовать за фаворита можно будет: через официальное приложение Eurovision Song Contest App; с помощью SMS или телефонным звонком на указанные номера во время эфира; через платформу esc.vote.
Украинцы смогут голосовать во втором полуфинале, где будет выступать LELÉKA, а также в грандфинале конкурса.
Стоит отметить, что редакция ТСН.ua уже традиционно внимательно следить за ходом «Евровидения-2026» и в режиме реального времени освещать все самое важное в текстовой онлайн-трансляции. Мы оперативно рассказывать о самых ярких выступлениях, результаты голосования и первыми сообщим, кто одержит победу в конкурсе. Поэтому следите за главным музыкальным событием года вместе с нами!