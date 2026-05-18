"Евровидение-2026": глава вещателя Молдовы подал в отставку из-за баллов Украине от их жюри

Евровидение-2026 LELÉKA

Реклама

Скандал вокруг голосования Молдовы на «Евровидении-2026», где Украина не получила от местного жюри ни одного балла, а Румыния — только три, завершился громкой отставкой руководителя вещателя Teleradio-Moldova Влада Цуркану.

Решение гендиректора стало реакцией на волну критики после финала конкурса. Наибольшее возмущение в соцсетях вызвала разница между оценками жюри и телезрителей. Ведь зрители из Молдовы, наоборот, поставили Румынии максимальные 12 баллов. Между тем украинская представительница Leléka вообще осталась без поддержки от профессионального состава жюри. Ситуация быстро переросла в политическую и общественную дискуссию. На фоне скандала Цуркану решил сложить полномочия.

«Я избегал давать указания членам жюри, и то, что случилось, является чрезвычайным событием. На наш взгляд, жюри не учло чувствительных моментов, существующих между Республикой Молдова и нашими соседями — Румынией и Украиной», — заявил Влад Цуркану для Moldova M1.

Реклама

Влад Цуркану

Он пояснил, что хотя вещатель официально не вмешивался в выбор баллов, ответственность за репутационный удар все равно лежит на руководстве компании. Именно поэтому своей отставкой он захотел продемонстрировать позицию Молдовы в отношении Украины и Румынии. Чиновник также отметил, что продолжит исполнять обязанности, пока наблюдательный совет не найдет нового руководителя для TRM.

«Братские отношения, которые Республика Молдова имеет с Румынией, а также наша благодарность и уважение к Украине за ее ежедневные жертвы остаются неизменными. Наше отношение к Украине не нулевое, а наши чувства к Румынии могут быть только любовью», — добавил Цуркану.

Влад Цуркану

Дополнительный резонанс истории придало и видео представительницы Молдовы Маргариты Друцы. В TikTok она призналась, что после объявления результатов даже задумывалась отказаться выходить в эфир, потому что была шокирована решением жюри. Между тем министр культуры Молдовы Кристиан Жардан уже публично заявил, что ожидает официальных объяснений относительно такого голосования.

Напомним, недавно путиниста Киркорова поймали на лжи относительно «Евровидения-2026». Болгария раскрыла настоящую команду победительницы DARA.

Реклама

Новости партнеров