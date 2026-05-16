"Евровидение-2026": Игорь Кондратюк откровенно высказался о выступлении LELÉKA в финале конкурса

Игорь Кондратюк и LELEKA

Украинский шоумен Игорь Кондратюк высказался о фаворитах «Евровидения-2026» и выступлении представительницы Украины LELÉKA.

До решающего шоу остались считанные часы, и напряжение вокруг конкурса растет. Украину в этом году представляет певица LELÉKA, которая выходит на сцену в Вене с 7 номером. Букмекеры уже сформировали собственную тройку лидеров, но мнения экспертов заметно разнятся. Сам конкурс в юбилейном сезоне собрал десятки стран и еще больше противоречивых оценок. Особое внимание привлекают не только постановки, но и сам музыкальный материал. Именно на этом акцентируют и профессиональные продюсеры.

«Из перечисленных фаворитов больше всего понравились песни представителей Австралии и Израиля. Не понимаю, почему финский дуэт является фаворитом, хоть убейте. Может я отстал от музыкальной жизни», — прокомментировал в интервью BLIK.ua Игорь Кондратюк.

Позиция продюсера оказалась довольно резкой относительно общего уровня нынешнего конкурса. Он отметил, что визуальная часть шоу на этот раз значительно опережает песенную составляющую. По его мнению, сцена и постановки создают более сильное впечатление, чем сами композиции. Это, по его словам, влияет на общее восприятие фаворитов.

«Мне не понравился песенный уровень нынешнего конкурса. Сцена, свет, постановки, костюмы участников более высокого уровня, чем сами песни», — признался Игорь Кондратюк.

Несмотря на критику общего уровня, выступление украинской представительницы он оценил значительно мягче. Кондратюк обратил внимание на вокальную составляющую и сценическую уверенность артистки. В то же время отметил, что сам трек не имеет признаков хита в классическом понимании. Однако пожелал ей сильного результата в финале.

«LELÉKA вокально была среди лучших, это однозначно. Песня — повторяюсь, к сожалению, не является хитовой. Но желаю ей занять место в первой десятке», — подытожил Игорь Кондратюк.

Отметим, финал «Евровидения-2026» состоится сегодня в 22:00 по киевскому времени в Вене. LELÉKA выйдет на сцену под седьмым номером, а борьба за победу обещает быть одной из самых напряженных за последние годы.

