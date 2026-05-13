"Евровидение-2026": имена первых финалистов конкурса

На арене Винер-Штадтхалле, что в Вене, Австрия, отгремел первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2026".

Свои номера представили 15 стран-участниц, среди которых Молдова, Швеция, Хорватия, Греция, Португалия, Грузия, Финляндия, Черногория, Эстония, Израиль, Бельгия, Литва, Сан-Марино, Польша и Сербия. Однако лишь десяти из них удалось покорить выступлениями зрителей и судей и завоевать билет в финал, который состоится уже 16 мая.

Итак, по результатам голосования в следующий этап "Евровидения-2026" проходят такие страны:

Греция

Финляндия

Бельгия

Швеция

Молдова

Израиль

Сербия

Хорватия

Литва

Польша

Второй полуфинал "Евровидения-2026" состоится уже 14 мая. Тогда и выступит представительница Украины - певица LELÉKA, а компанию на сцене ей составит бандурист Ярослав Джусь. Артистка борется за победу с песней Ridnym.

