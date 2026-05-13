Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Гламур
884
1 мин

"Евровидение-2026": имена первых финалистов конкурса

На сцене "Евровидения-2026" 15 стран-участниц продемонстрировали свои конкурсные номера. Однако лишь десяти из них удалось пройти дальше.

Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Финляндия на "Евровидении-2026" / © Associated Press

На арене Винер-Штадтхалле, что в Вене, Австрия, отгремел первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2026".

Свои номера представили 15 стран-участниц, среди которых Молдова, Швеция, Хорватия, Греция, Португалия, Грузия, Финляндия, Черногория, Эстония, Израиль, Бельгия, Литва, Сан-Марино, Польша и Сербия. Однако лишь десяти из них удалось покорить выступлениями зрителей и судей и завоевать билет в финал, который состоится уже 16 мая.

Итак, по результатам голосования в следующий этап "Евровидения-2026" проходят такие страны:

  • Греция

  • Финляндия

  • Бельгия

  • Швеция

  • Молдова

  • Израиль

  • Сербия

  • Хорватия

  • Литва

  • Польша

Второй полуфинал "Евровидения-2026" состоится уже 14 мая. Тогда и выступит представительница Украины - певица LELÉKA, а компанию на сцене ей составит бандурист Ярослав Джусь. Артистка борется за победу с песней Ridnym.

Напомним, редакция сайта ТСН.ua вела текстовую хронику первого полуфинала. Вдруг вы что-то пропустили, то по ссылке можете посмотреть, чем удивляло "Евровидение-2026".

