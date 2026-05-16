"Евровидение-2026": Ирина Билык заявила о плагиате ее песни со стороны представительницы из Австрии
Певица проследила сходство австрийской конкурсной песни с хитом «О любви» и получила поддержку в Сети.
Украинская певица Ирина Билык заметила возможное музыкальное сходство между конкурсным треком «Евровидения-2026» и своей песней «Про любовь» и опубликовала сравнение фрагментов в соцсетях, заподозрив плагиат.
Ситуация быстро набрала обороты после того, как народная артистка Украины обратила внимание на совпадения в звучании с треком «Eclipse» представительницы Австралии Дельты Гудрем. Она заметила, что вступительные фрагменты обеих композиций имеют подобную атмосферу. Речь идет как об аранжировке, так и о манере исполнения. Артистка не стала делать категорических заявлений, но подчеркнула сходство в собственном Instagram. Публикация сразу вызвала волну реакций среди поклонников.
«Очень похоже на вашу песню! Плагиат»
«Как только впервые услышала, сразу напела ваши слова. Поэтому да, плагиат»
«Возможно совсем немножечко, возможно совпало. Но ваша песня просто в 40 раз ярче и „вкуснее“»
«А я то думаю, почему мне Австралия пришлась по душе»
Сообщение мгновенно разошлось по фанатским страницам и музыкальным сообществам. Часть слушателей действительно отметила, что во время просмотра выступления во втором полуфинале вспомнила именно «О любви». Другие же наоборот отметили, что композиция украинской певицы звучит для них глубже и эмоциональнее.
Сама песня «Про любовь» давно стала одной из узнаваемых работ Ирины Билык. Еще в 2004 году она вышла как русскоязычная композиция «О любви» в альбоме «Любовь. Яд», который закрепил ее статус в поп-музыке. Впоследствии артистка переосмыслила трек и подготовила украинскую версию, сделав подарок слушателям к своему дню рождения.
На сцене «Евровидения-2026» Дельта Гудрем представила композицию «Eclipse», в которой говорится о магнетическом моменте встречи двух людей, когда реальность будто останавливается. Песня получила положительные отзывы зрителей и жюри, а в конкурсе исполнительница добралась до гранд-финала. Более того, букмекеры уже прогнозируют ей второе место в финальном рейтинге.
