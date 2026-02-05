- Дата публикации
"Евровидение-2026": известно имя зарубежного артиста, который выступит на нацотборе в Украине
Обнародован список звезд, которые выступят в интервал-актах финала нацотбора. Несмотря на обстрелы и непростые времена, артисты подарят зрителям настоящее музыкальное шоу.
Нынешний национальный отбор на "Евровидение-2026" обещает быть особенным и ярким.
Так, впервые за много лет на сцене конкурса мы увидим не только выступления десяти финалистов. Организаторы во время полномасштабного вторжения решились пригласить еще несколько знаковых артистов, выступления которых прозвучат в интервал-актах конкурса. Среди них иностранный гость — молдавский певец Влад Сабажук, более известный под псевдонимом Satoshi. Артист исполнит композицию «Viva, Moldova!», с которой в этом году представляет свою страну на международном песенном конкурсе в Вене.
Среди украинских участников интервал-актов финала нацотбора-2026 — звезды разного стиля и жанра. Так, выступят Ziferblat с песней, которая представляла Украину на «Евровидении» в прошлом году «Bird of Pray», Светлана Тарабарова вместе с Анастасией Димид, Артемом Котенко, Софией Нерсесян и музыкантами Superhumans Center, а также Злата Огневич и TVORCHI, которые подготовили совместный мешап.
Особое внимание привлечет выступление Джамалы — музыкального продюсера нынешнего нацотбора и победительницы «Евровидения-2016». Она исполнит легендарный хит «1944» под аккомпанемент симфонического оркестра Украинского Радио. Кстати, Джамала недавно делилась, что была в составе жюри Национального отбора Молдовы на «Евровидение-2026», где и победил Satoshi.
Напомним, финал украинского нацотбора на «Евровидение-2026» состоится уже в эту субботу, 7 февраля. Ведущими станут Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк. Пока идет подготовка к конкурсу, предлагаем ознакомиться с композициями всех финалистов.