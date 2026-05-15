"Евровидение-2026": известны имена всех финалистов конкурса

LELÉKA на "Евровидении-2026" / © Associated Press

В Вене, Австрия, отгремел второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2026", где определились со всеми финалистами.

За право попасть в гранд-финал соревновалась 15 стран-участниц. В общем, свои конкурсные номера продемонстрировали Болгария, Азербайджан, Румыния, Люксембург, Чехия, Армения, Швейцария, Кипр, Латвия, Дания, Австралия, Украина, Албания, Мальта и Норвегия. Однако только десяти из этих стран удалось завоевать билет в гранд-финал, который отгремит уже 16 мая.

Итак, в финальный этап "Евровидения-2026" попадают следующие страны:

Болгария

Украина

Норвегия

Австралия

Румыния

Мальта

Кипр

Албания

Дания

Чехия

Отметим, первый полуфинал "Евровидения-2026" состоялся 12 мая. Тогда в финал попали такие страны: Греция, Финляндия, Бельгия, Швеция, Молдова, Израиль, Сербия, Хорватия, Литва и Польша.

