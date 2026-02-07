ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
289
Время на прочтение
1 мин

"Евровидение-2026": Jerry Heil экстремально полетала над сценой нацотбора и довела до мурашек выступлением

Артистка выступила в финале нацотбора.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Jerry Heil

Jerry Heil / © Пресс-служба Jerry Heil

Финалистка Национального отбора на "Евровидение-2026" Jerry Heil продемонстрировала свой конкурсный номер.

На сцене нацотбора артистка исполнила свою композицию CATHARTICUS (prayer). Jerry Heil довела до мурашек выступлением. Оперный вокал исполнительницы просто завораживает.

Jerry Heil / © скриншот с видео

Jerry Heil / © скриншот с видео

Кроме того, не менее покоряет сам номер, который артистке создал французский хореограф и режиссер Йоан Буржуа. На сцене нацотбора балет исполнительницы удивлял чувственной хореографией. Кстати, глаза танцовщиков были символически завязаны. А изюминкой шоу стал экстремальный полет Jerry Heil над сценой.

Jerry Heil / © скриншот с видео

Jerry Heil / © скриншот с видео

Jerry Heil / © скриншот с видео

Jerry Heil / © скриншот с видео

Кстати, без скандалов все же не обходится. Jerry Heil отметила, что технический отдел нацотбора показал в записи ее выступление не полностью. В частности, один элемент не вошел в финальную версию монтажа. К слову, нацотбор в целях безопасности показывают в записи, а не в режиме прямого эфира.

Дата публикации
Количество просмотров
289
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie