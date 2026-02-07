"Евровидение-2026": Jerry Heil экстремально полетала над сценой нацотбора и довела до мурашек выступлением

Jerry Heil / © Пресс-служба Jerry Heil

Финалистка Национального отбора на "Евровидение-2026" Jerry Heil продемонстрировала свой конкурсный номер.

На сцене нацотбора артистка исполнила свою композицию CATHARTICUS (prayer). Jerry Heil довела до мурашек выступлением. Оперный вокал исполнительницы просто завораживает.

Кроме того, не менее покоряет сам номер, который артистке создал французский хореограф и режиссер Йоан Буржуа. На сцене нацотбора балет исполнительницы удивлял чувственной хореографией. Кстати, глаза танцовщиков были символически завязаны. А изюминкой шоу стал экстремальный полет Jerry Heil над сценой.

Кстати, без скандалов все же не обходится. Jerry Heil отметила, что технический отдел нацотбора показал в записи ее выступление не полностью. В частности, один элемент не вошел в финальную версию монтажа. К слову, нацотбор в целях безопасности показывают в записи, а не в режиме прямого эфира.