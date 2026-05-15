"Евровидение-2026": как изменились ставки букмекеров после двух полуфиналов и на каком месте Украина

Кубок "Евровидения-2026"

Уже отгремели оба полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение-2026", где выбрали всех финалистов.

К слову, у зрителей была возможность увидеть выступления всех участников и оценить их шансы на победу. В букмекерских ставках уверенно лидируют представители Финляндии - дуэт скрипачки Линды Лампениус и певца Пете Паркконена. Им пророчат победу с вероятностью 43%.

А вот дальше картинка кардинально изменилась. Если же раньше "серебро" пророчили Греции, то сейчас на второй строчке оказалась Австралия. А вот греческий представитель оказался на третьем месте.

Также, согласно букмекерским ставкам, в топ-5 окажутся Израиль и Румыния. А вот представительнице Украины - певице LELÉKA - пророчат 12 место в гранд-финале конкурса.

Ставки букмекеров на финал "Евровидения-2026" / © eurovisionworld.com

Стоит отметить, что это лишь букмекерский прогноз. Он далеко не всегда оправдывается и часто реальные результаты голосования кардинально отличаются от того, что предсказывают букмекеры.

Напомним, гранд-финал юбилейного "Евровидения" состоится в Вене уже 16 мая. За хрустальный кубок будут соревноваться 25 стран, и Украина среди них. Редакция сайта ТСН.ua традиционно будет вести текстовую онлайн-трансляцию, чтобы наши читатели первыми узнавали о самых интересных событиях на конкурсе. А пока же предлагаем вспомнить, каким было выступление Украины во втором полуфинале "Евровидения-2026".

