"Евровидение-2026": как изменились ставки букмекеров после первого полуфинала и кому пророчат победу

Во вторник, 12 мая, отгремел первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2026", где выбрали первую десятку финалистов.

Тем временем букмекеры изменили свои ставки. Лидером в таблице остается Финляндия. К слову, именно ей пророчат победу с вероятностью 37%. На пятки ей наступает Греция. А тройку лидеров замыкает Дания.

После первого полуфинала ставки на победу выросли у Израиля. Прогнозируют, что у страны есть все шансы попасть в топ-5. А вот Франция уступила место. Ранее предсказывали, что страна будет в топ-5. Сейчас же Франция на шестой строчке.

Стоит отметить, что это лишь букмекерский прогноз, который постоянно меняется и далеко не всегда совпадает с конечным результатом.

Отметим, уже 14 мая в Вене состоится второй полуфинал "Евровидения-2026", где определят всех финалистов конкурса.

Пока же предлагаем вспомнить, каким был первый полуфинал конкурса. К слову, на сцене состоялась свадьба, у одной страны выступление было похоже на номер из нацотбора украинской певицы Jerry Heil, а фавориты букмекеров вообще нарушили правила, но им это позволили сделать.

