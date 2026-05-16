"Евровидение-2026": как проголосовать за Украину и своих фаворитов в финале конкурса

LELÉKA

В субботу, 16 мая, в 22:00 в Вене начнется грандиозный финал международного песенного конкурса "Евровидение", который проводят уже 70-й год подряд.

На арену Винер-Штадтхалле выйдут 25 стран-участниц, которые будут бороться за хрустальный кубок. Украина среди них, поскольку певице LELÉKA удалось своим выступлением во втором полуфинале покорить зрителей и судей и получить желанный билет в гранд-финал.

Итак, уже 16 мая выберут победителя юбилейного "Евровидения". Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, как проголосовать за Украину и фаворита в целом.

LELÉKA на "Евровидении-2026" / © Associated Press

Отдать свой голос за артиста, выступление которого больше всего понравилось, можно несколькими способами. В частности, это можно сделать в приложении Eurovision Song Contest App, с помощью SMS или телефонного звонка на номер, который будет указан во время трансляции, или же через платформу esc.vote. Что важно, в системе действует лимит - не более 10 голосов от одного человека.

Стоит также отметить, что украинцы, которые находятся в Украине, не могут голосовать за своего представителя. А вот соотечественники, пользующиеся зарубежными SIM-картами, могут это сделать.

Голосование начнется после выступления всех финалистов. Кстати, также голосовать могут и страны, которые не участвуют в конкурсе. Эти голоса засчитываются в категории "остальной мир". Поддержать своего фаворита можно на сайте esc.vote в течение 24 часов. Стоит отметили, что во время выступления участников в финале "остальной мир" тоже не голосует.

