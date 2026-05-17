"Евровидение-2026": как выступала победительница конкурса в финале - певица из Болгарии Dara

Артистка в секси-наряде покоряла зажигательными танцами.

Валерия Сулима
Победительница "Евровидения-2026" DARA / © Associated Press

В австрийском городе Вена отгремел 70-й по счету международный песенный конкурс "Евровидение-2026", где победу одержала Болгария.

Это впервые страна достигла такого высокого результата. А победу в Болгарию привезла певица Dara с песней Bangaranga. Исполнительница в сумме получила больше всего голосов от судей и зрителей, а именно 516.

Предлагаем вспомнить, каким было выступление Dara в финале "Евровидения-2026". Артистка удивляла зажигательными танцами. Активная хореография совсем не мешала исполнительнице уверенно петь. Отдельного внимания заслуживает наряд артистки, который совсем не скрывал ее стройной фигуры. Выступала Dara на сцене не одна, а с танцевальной труппой.

Напомним, в этом году "Евровидение-2026" изрядно удивило результатами. Дело в том, что ставки букмекеров совсем не оправдались. К слову, победу одержала Болгария, хотя пророчили первое место Финляндии. А вот Украина заняла девятое место, хотя певица LELÉKA была значительно ниже в букмекерской таблице. Итак, предлагаем ознакомиться с результатом голосования на "Евровидении-2026".

