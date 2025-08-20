"Евровидение-2026": когда и в каком городе Австрии состоится конкурс

Победитель "Евровидения-2026" / © eurovision.tv

Реклама

Организаторы "Евровидения-2026" рассекретили, где в и в каком городе состоится международный песенный конкурс.

Музыкальная гонка пройдет в Австрии, поскольку страна является победительницей 2025 года. Довольно долго продолжались дискуссии, где состоится юбилейное "Евровидение", которому в следующем году исполнится уже 70. Выбирали между Инсбруком и Веной.

Наконец, "Евровидение-2026" будет принимать именно столица Австрии. Городом-хозяином стала Вена. Место проведения - арена Винер-Штадтгалле. Что символично, именно там прошло 60-е юбилейное "Евровидение".

Реклама

"Евровидение-2026" состоится в Вене / © instagram.com/eurovision

Кстати, уже также определились с датами проведения песенного конкурса. Полуфиналы, в одном из которых будет выступать представитель Украины, состоятся 12 и 14 мая, а вот грандиозный финал - 16 мая.

Напомним, поскольку "Евровидению" в этом году исполняется 70 лет, организаторы конкурса изменили логотип. Однако это еще не все изменения. Организаторы ближе к дате проведения конкурса обещают еще очень сильно удивить еврофанатов.