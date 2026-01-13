"Евровидение-2026": когда и в каком полуфинале будет выступать Украина

"Евровидение-2026" / © Getty Images

12 января наконец-то стало известно, в каком из полуфиналов и когда именно будет выступать Украина на международном песенном конкурсе "Евровидение-2026".

Австрия, которая и отвечает за организацию песенной гонки, провела жеребьевку, которая транслировалась в прямом эфире. Именно там и распределили, в каких полуфиналах будут выступать страны. Украинский представитель впервые за много лет попал во второй полуфинал. Итак, участник от Украины выйдет на арену Винер-Штадтгалле в Вене 14 мая, еще и во второй части. Конкуренцию Украине составят 14 стран, а именно - Армения, Румыния, Швейцария, Азербайджан, Люксембург, Болгария, Чехия, Албания, Дания, Кипр, Норвегия, Мальта, Австралия и Латвия.

Страны, которые будут выступать в первом полуфинале "Евровидения-2026" / © instagram.com/eurovision

Первый полуфинал "Евровидения-2026" состоится 12 мая. За право попасть в финал конкурса тоже будут соревноваться 15 стран - Грузия, Португалия, Хорватия, Швеция, Финляндия, Молдова, Греция, Черногория, Эстония, Сан-Марино, Польша, Бельгия, Литва, Сербия и Израиль.

Страны, которые будут выступать во втором полуфинале "Евровидения-2026" / © instagram.com/eurovision

В общем, в финал из полуфиналов пройдут 20 стран-участниц. Финалистов будут выбирать зрители путем голосования, а также возвращаются баллы от жюри. В финал, который состоится 16 мая, автоматически попадает "Большая четверка" - Германия, Франция, Италия и Великобритания, а также победительница прошлого года Австрия.

Напомним, сейчас в Украине готовятся к нацотбору на "Евровидение-2026". Конкурс состоится 7 февраля, именно тогда и станет известно, кто будет представлять страну. Кстати, недавно продюсер нацотбора Джамала сообщила, что ее не будет в составе жюри. Артистка объяснила, почему приняла такое решение.