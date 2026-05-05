"Евровидение-2026": кто из известных украинских звезд выступит в гранд-финале конкурса

Сцена "Евровидения-2026" / © Getty Images

Реклама

Организаторы «Евровидения-2026» рассекретили, кто из известных артистов выступит в грандиозном финале песенного конкурса. Среди приглашенных звезд есть и украинцы.

Так, до «Евровидения-2026» остались считанные дни. Организаторы конкурса постепенно раскрывают все интриги и сюрпризы, которыми будут удивлять. В частности, австрийский вещатель анонсировал возвращение легенд и икон «Евровидения» — участников прошлых лет, чьи выступления очень запомнились. Среди них есть и украинцы.

В интервал-акте своим выступлением порадует Верка Сердючка, которая в 2007 году участвовала в конкурсе с песней Dancing Lasha Tumbai и заняла второе место.

Реклама

Верка Сердючка / © eurovision.tv

Кроме того, в грандиозном финале «Евровидения-2026» на сцену выйдет и певица Руслана. Артистка в 2004 году участвовала в конкурсе с песней Wild Dances и одержала победу.

Руслана / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Кроме того, на сцену юбилейного «Евровидения» также выйдут норвежский певец Александр Рыбак, который в 2009 году побеждал с песней Fairytale, и финская группа Lordi, которая в 2006 году завоевала первенство с композицией Hard Rock Hallelujah. К ним присоединятся и многие другие звезды.

Напомним, «Евровидение-2026» состоится 12, 14 и 16 мая. Украину будет представлять певица LELÉKA, которая уже прибыла в Вену. Предлагаем посмотреть, как ее встречали в столице Австрии с цветами и сине-желтыми флагами.

К слову, редакция сайта ТСН.ua традиционно будет вести текстовую онлайн-трансляцию. Смотрите «Евровидение» вместе с нами и не пропускайте самые интересные моменты.

Реклама

Новости партнеров