"Евровидение-2026": кто победил на песенном конкурсе

Кубок "Евровидения-2026"

Только что в австрийской Вене отгремел 70-й по счету международный песенный конкурс "Евробаченн-2026", где наконец-то выбрали победителя.

За хрустальный кубок в этом году соревновалось 25 стран, и Украина среди них. Однако только одному финалисту удалось покорить сердца как и зрителей, так и профессиональных судей. Так, по результатам зрительского голосования победу на "Евровидении-2026" одерживает Болгария. Именно эта страна, которую представляла певица DARA с песней Bangaranga, завоевала наибольшее количество баллов. Это первая для Болгарии победа на "Евровидении". DARA завоевала 516 голосов в сумме от зрителей и судей.

Победительница "Евровидения-2026" получает свой кубок

Отметим, тем временем Украина занимает девятое место и тем самым оказывается в топ-10. Украинская представительница LELÉKA получила 221 балл.

