"Евровидение-2026": кто победил в нацотборе

Известно имя победителя нацотбора на "Евровидение-2026" / © tsn.ua

В субботу, 7 февраля, отгремел Национальный отбор на международный песенный конкурс "Евровидение-2026", где наконец выбрали победителя.

За билет в Вену, Австрия, боролись 10 финалистов. В финале нацотбора свои конкурсные номера продемонстрировали Valeriya Force, Molodi, Monokate, The Elliens, Laud, LELÉKA, Mr. Vel, KHAYAT, Jerry Heil и "ЩукаРиба". Только одному из них удалось завоевать первое место. Так, от Украины на "Евровидение-2026" поедет LELÉKA. Именно ей удалось покорить сердце как судей, так и зрителей, получив наибольшее количество баллов, а именно 20.

Результаты голосования на нацотборе на "Евровидение-2026" / © скриншот с видео

Отметим, финал нацотбора состоялся 7 февраля. В целях безопасности шоу транслировали в записи. Однако само объявление победителя состоялось в прямом эфире. Представителя Украины на песенном конкурсе выбирали судьи и зрители, оценки которых разделились 50 на 50.

Само "Евровидение-2026", которое еще и в этом году юбилейное, состоится в мае. Полуфиналы - 12 и 14 мая, а вот финал - 16. Украина будет выступать во втором полуфинале. Международный песенный конкурс пройдет в Вене на арене Винер-Штадтгалле. В финал автоматически попадают страны "большой четверки" Великобритания, Италия, Германия и Франция, а также прошлогодняя победительница Австрия.