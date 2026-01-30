"Евровидение-2026": кто стал жюри нацотбора

Нацотбор на "Евровидение-2026" / © instagram.com/suspilne.eurovision

Общественный вещатель рассекретил имена экспертов, которые будут оценивать участников Национального отбора на "Евровидение-2026". В этом году организаторы существенно обновили формат судейской панели.

В состав жюри вошли сразу пятеро представителей музыкальной и креативной индустрии. Среди них — победительница «Евровидения-2004» Руслана, певица и экс-участница конкурса Злата Огневич, композитор и продюсер Евгений Филатов, генеральный продюсер медиахолдинга «ТАВР Медиа» Виталий Дроздов, а также режиссер и хореограф-постановщик Константин Томильченко.

В отличие от предыдущих лет, когда участников оценивали трое судей, в нацотборе-2026 решили расширить экспертную группу. Креативный продюсер проекта Герман Ненов в комментарии Общественному объяснил, что каждый член жюри будет отвечать за отдельное направление — от музыки до сценической реализации.

По словам Германа, современное «Евровидение» — это не только сильный вокал, а комплекс составляющих: песня, перформанс, идентичность артиста и его влияние в медиапространстве. Именно такой подход, по мнению команды, поможет выбрать исполнителя, способного достойно представить Украину на международной сцене.

Нацотбор на «Евровидение-2026» — жюри / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Свое видение участия в жюри озвучила и Руслана. Артистка отметила, что для нее ключевым критерием остается песня с украинским характером, которая может поразить Европу энергией и искренностью. Она убеждена, что успех на конкурсе возможен тогда, когда артист способен почувствовать эмоции миллионов.

Злата Огневич, в свою очередь, сосредоточится на вокальном мастерстве и харизме конкурсантов. Певица отметила, что для нее важно, чтобы голос исполнителя не только технически звучал, но и вызывал эмоциональный отклик.

Продюсер Евгений Филатов планирует оценивать композиции с точки зрения музыкального построения, аранжировки и общего замысла номера. Константин Томильченко будет обращать внимание на сценическую составляющую, подчеркивая, что постановка должна дополнять песню, а не затмевать ее.

Виталий Дроздов подчеркнул, что «Евровидение» является важным этапом интеграции украинской музыки в мировой контекст, а не просто телевизионным шоу.

Напомним, имя представителя или представительницы Украины на «Евровидении-2026» определят в финале нацотбора. Результат будет формироваться из голосов жюри и зрителей в равных пропорциях — 50 на 50. Проголосовать можно будет через приложение «Дія» и с помощью СМС. Финальный концерт в прямом эфире запланирован на 7 февраля. Тем временем организаторы уже назвали состав ведущих.