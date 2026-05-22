"Евровидение-2026": LELÉKA откровенно призналась, имела ли проблемы из-за возгласа "Слава Украине!"

Украинская певица LELÉKA прокомментировала свой патриотический возглас «Слава Украине!» на сцене «Евровидения-2026» и призналась, имела ли из-за этого проблемы с организаторами конкурса.

Артистка вспомнила, что никаких официальных замечаний после выступления в Вене она не получала. В то же время атмосфера на конкурсе, говорит LELÉKA, все же предусматривает немало ограничений для участников. Особенно это касается темы войны в Украине и любых политических заявлений. Именно поэтому команде приходилось очень осторожно доносить свои месседжи. Артистка отметила, что они пытались говорить через творчество и символы.

«Пусть бы кто-то попытался сказать что-то (прим. ред. о выкрике), я бы хачапури сделала из того человека… Конечно, не только чувствуется (прим. ред. запрет говорить о войне). Она есть, она была и она будет на этом конкурсе. Но нам было важно художественно все-таки вложить все те месседжи, которые для нас важны. Сделать это в таких рамках, в которые нас поставили. Мы были вынуждены говорить об этом методами искусства и не прямолинейно», — пояснила певица BBC News.

LELÉKA также дала понять, что ее возглас «Слава Украине!» был сознательным шагом. Несмотря на строгие правила конкурса, команда искала способ напомнить миру об Украине и поддержать украинцев со сцены международного шоу. И хотя тема войны на Евровидении фактически остается табуированной, артистка убеждена: важные смыслы можно передать даже без прямых заявлений.

Напомним, недавно произошел скандал на «Евровидении-2026». Выступление Верки Сердючки в финале вырезали из записи.

