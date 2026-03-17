"Евровидение-2026": LELÉKA отреагировала на схожесть ее псевдонима с конкурентами из Хорватии
Певица спрогнозировала, как это повлияет на результат голосования во время конкурса.
Представительница Украины на "Евровидении-2026" певица LELÉKA отреагировала на конкурентов из Хорватии с похожим псевдонимом — группу LELEK.
Артистка уверяет, что не имеет никаких опасений по поводу этого. В интервью "Радио Проминь" Виктория (настоящее имя LELÉKA) объяснила, что для нее это стало даже своеобразным знаком, что она на своем месте. К тому же артистка отмечает, что голосование за фаворитов будет осуществляться по порядковому номеру выступления страны, а не по имени.
«Они голосуют, конечно, за песню, но для того, чтобы проголосовать, надо найти именно страну, за которую ты голосуешь по номеру. Поэтому я не вижу в этом проблемы. Для меня, наоборот, это какое-то магическое совпадение — как это так, что такие похожие названия в один год? Это какое-то подтверждение, что это неспроста, что я там в этом году присутствую», — подчеркнула украинская представительница.
Тем не менее, LELÉKA объяснила, что планирует пересмотреть и прослушать всех нынешних конкурсантов музыкальной гонки. И все это для того, чтобы усовершенствовать свое выступление и заявить о нашей Украине, выделившись среди остальных.
«Мне хочется это сделать, реально всех послушать и понять, в чем наше отличие и на чем можно делать фокус, чтобы выделяться», — добавила певица.
Напомним, «Евровидение-2026» состоится уже в мае этого года. 70-й песенный конкурс отгремит в Вене, Австрия. Украину представляет LELÉKA с песней «Рідним».
