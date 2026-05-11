"Евровидение-2026": LELÉKA под хит ONUKA эффектно появилась на церемонии открытия конкурса

LELÉKA и Ярослав Джусь / © Associated Press

В воскресенье, 10 мая, в Вене, Австрия, состоялось торжественное открытие международного песенного конкурса «Евровидение-2026».

Все 35 стран-участниц прошлись по «бирюзовой дорожке» и знакомились с еврофанатами. Представительница Украины — певица LELÉKA - покорила эффектным появлением. Артистка и бандурист Ярослав Джусь вышли на «бирюзовую дорожку» под хит ONUKA — Vidlik. Композиция была в исполнении Woodstock Allstar Band.

Представители Украины выбрали для праздничного события довольно сдержанные образы. Они надели светлые наряды. Как отмечается, в образах LELÉKA и Ярослава Джуся воплощена эстетика их конкурсного номера. Наряд музыкантов был от бренда LITKOVSKA.

«Для меня этот костюм — о силе оставаться нежной. В этом образе я чувствую себя настоящей художницей со стержнем: когда форма имеет характер, а сила — чувствительность», — комментирует артистка.

Отметим, первый полуфинал «Евровидения-2026» состоится уже 12 мая. Украина будет выступать во втором полуфинале — 14 мая.

