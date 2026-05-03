"Евровидение-2026": LELÉKA поехала на песенный конкурс в Вену

LELÉKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

Украинская певица LELÉKA официально отправилась на международный песенный конкурс "Евровидение-2026".

Музыкальная гонка начнется уже через неделю в Вене. Певица LELÉKA заблаговременно отправляется на конкурс. В частности, исполнительницу в воскресенье, 3 мая, проводили на "Евровидение-2026". LELÉKA отправлялась поездом.

Сначала на Центральном железнодорожном вокзале состоялась пресс-конференция, ведущим которой был Тимур Мирошниченко. Во время мероприятия также было почтение погибших военных в рамках общенациональной минуты молчания.

После пресс-конференции LELÉKA провели к перрону. Пока исполнительница ждала поезд, на железнодорожном вокзале включили ее конкурсную песню Ridnym. Певица в этот момент держала флаг Украины и восторженно спела трек.

LELÉKA уже отправилась в Вену, где и состоится "Евровидение-2026". Тем временем певице и ее команде желали успехов.

Напомним, Украина будет выступать на "Евровидении" уже 14 мая, во втором полуфинале. Именно тогда станет известно, удастся ли LELÉKA пройти дальше.

