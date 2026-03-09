"Евровидение-2026": LELÉKA представила обновленную версию конкурсной песни Ridnym

LELÉKA

Представительницы Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение-2026" LELÉKA представила обновленную версию своей песни.

Певица в мае поедет в Вену с композицией Ridnym. Хотя артистка после победы на нацотборе на "Евровидение-2026" заявляла, что ревампа песни не будет, однако со временем все же решилась это сделать. Исполнительница представила обновленную версию конкурсной композиции.

В Ridnym немного изменилось звучание. LELÉKA усилила начало песни бандурой, на которой играет музыкант Ярослав Джусь. Певица говорит, что этот музыкальный инструмент является символическим для украинской культуры. Поэтому, исполнительница хотела, чтобы мир еще больше услышал звучание бандуры.

"Эта версия песни для меня по-настоящему особенная. Мне хотелось еще сильнее подчеркнуть ее корни и звучание, поэтому в самом начале появляется больше чистого звучания бандуры. Это очень символический инструмент для украинской культуры. В ее звучании есть наша история, наши песни и память. Это звук, который мгновенно возвращает домой! Пусть этот звук звучит на весь мир!" - комментирует артистка.

Отметим, LELÉKA победила на нацотборе на "Евровидение-2026". Именно она в мае поедет в Вену, где будет представлять Украину на международном песенном конкурсе. Знаменитость во втором полуфинале "Евровидения-2026" выступит с песней Ridnym и поборется за право попасть в грандиозный финал.

Кстати, от Хорватии в этом году поедут артисты с почти идентичным сценическим именем, что и в LELÉKA. Поэтому, зрителям придется тщательно проверять, чтобы случайно не спутать.