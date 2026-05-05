"Евровидение-2026": LELÉKA провела первую репетицию своего конкурсного номера в Вене

LELÉKA

Представительница Украины на «Евровидении-2026» LELÉKA провела свою первую репетицию на сцене песенного конкурса.

Еще только день назад артистка прибыла в Вену, а это уже попробовала свои силы на арене Винер-Штадтхалле. Хоть фото и видео с репетиции исполнительницы пока держат в тайне, однако уже известны первые подробности.

Telegram-канал "Новости Евровидения" заинтриговал, каким будет образ и номер LELÉKA. Отмечается, что исполнительница наденет платье поверх белых брюк. К образу будут добавлены тонкие пряди ткани, которые прикреплены таким образом, что не будут мешать движениям артистки.

Что касается декораций, то был добавлен длинный белый подиум. В конце конструкции будет место для бандуриста Ярослава Джуся, которого LELÉKA добавила к своему номеру. Во время выступления артистка также будет подходить к нему.

Отдельного внимания заслуживает свет. Во время первого припева он будет исчезать. В номер артистки добавили драматический красный цвет в конце. Это будет выглядеть как закрытие театрального занавеса.

Напомним, организаторы «Евровидения-2026» готовят приятные сюрпризы. Например, в финале на сцену конкурса выйдут известные украинские звезды, которые будут развлекать зрителей в интервал-акте.

