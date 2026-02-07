"Евровидение-2026": Monokate в "голом" платье зажгла сцену нацотбора и очаровала мощным вокалом

Monokate

На сцене нацотбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2026" уже выступила певица Екатерина Павленко, у которой псевдоним Monokate.

Артистка соревнуется за победой с песней "ТУТ". Знаменитость выступала на сцене нацотбора под номером три. Особого внимания заслуживает наряд Екатерины Павленко. Певица вышла на сцену в "голом" платье, которое украшено черными блестками. Свои волосы артистка собрала в мокрой укладке.

Monokate на нацотборе на "Евровидение-2026" / © скриншот с видео

Екатерина Павленко, которая является одной из фавориток нацотбора, просто ошеломила своим мощным вокалом, который завораживает. Кроме того, на сцене конкурса балет артистки устроил невероятные танцы.

Monokate на нацотборе на "Евровидение-2026" / © скриншот с видео

Отметим, Екатерина Павленко уже участвовала в "Евровидении". В 2021 году артистка в составе группы Go_A выступала на международном песенном конкурсе с песней "Шум". Коллектив тогда завоевал пятое место.

