"Евровидение-2026": одна из стран "Большой пятерки" бойкотирует конкурс и угрожает отказом от участия

До "Евровидения-2026" еще более девяти месяцев, но вокруг международного песенного конкурса уже разворачивается громкий скандал, который может закончиться отказом стран от участия.

А все из-за Израиля. Ряд стран требует от Европейского вещательного союза (EBU) дисквалифицировать израильтян, и все это из-за событий в Газе. Ранее Ирландия выдвинула жесткий ультиматум, а сейчас к бойкоту Израиля присоединилась страна из "Большой пятерки", которая финансирует конкурс и является одной из основательниц.

Более того, испанский вещатель RTVE на официальном уровне принял решение, что в случае выступления Израиля на главной сцене в Вене, откажется от участия и не будет транслировать "Евровидение-2026". Ранее о соответствующем желании, кроме Испании и Ирландии, заявляли в Словении, Нидерландах и Исландии.

Но тут для организаторов "Евровидения" возникает сложная дилемма. Дело в том, что две другие страны из "Большой пятерки" - Германия и Италия - категорически против дисквалификации Израиля. Если EBU примет соответствующее решение, то уже они угрожают отказом от участия.

Напомним, тем временем в Украине уже начали подготовку к участию в юбилейном "Евровидении". "Суспільне" собирает заявки от артистов, которые хотят побороться за право представлять страну на музыкальном конкурсе. Недавно певица SOWA уже заявила об участии в нацотборе.