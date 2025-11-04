- Дата публикации
"Евровидение-2026": одна из стран после перерыва возвращается на конкурс
Ранее страна отказывалась участвовать в "Евровидении". Теперь же она снова отправит представителя бороться за хрустальный кубок.
Одна из стран после перерыва возвращается на международный песенный конкурс "Евровидение".
Речь идет о Молдове. В прошлом году страна должна была участвовать в конкурсе, но в последний момент отказалась. Это решение было вызвано тем, что Молдова хотела усовершенствовать национальный отбор, чтобы отправлять на "Евровидение" более сильных представителей. И вот после годовалого перерыва страна возвращается. Об этом сообщается на официальной странице "Евровидения" в Instagram.
"Молдова, с возвращением. Будем праздновать 70-летний юбилей "Евровидения" в Вене вместе", - говорится в сообщении.
Отметим, что юбилейное "Евровидение" состоится в мае 2026 года в Вене. Пока что 35 стран подтвердили свое участие в конкурсе, Украина в том числе.
Украинцы в феврале будут выбирать своего представителя. В настоящее время "Суспільне" обрабатывает заявки от потенциальных участников нацотбора. Ходили сплетни, что группа KAZKA возвращается на конкурс. Недавно лидер коллектива Александра Зарицкая ответила, будут ли они участвовать в нацотборе.