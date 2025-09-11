ТСН в социальных сетях

"Евровидение-2026": одна из стран поставила жесткий ультиматум и пригрозила отказом от участия

Такие неприятные дискуссии происходят из-за участия Израиля в конкурсе.

"Евровидение-2026"

"Евровидение-2026" / © Getty Images

Одна из европейских стран пригрозила отказом от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение-2026" и поставила жесткий ультиматум.

Речь идет об Ирландии. Вещатель страны RTÉ требует дисквалификации Израиля. В заявлении говорится, что это якобы противоречит ценностям. Мол, из-за Израиля в Газе умирает гражданское население, убивают журналистов, не дают прессе доступ к работе на тех территориях, а также пленные находятся в ужасном состоянии. Поэтому, вещатель требует Европейский вещательный союз (EBU) дисквалифицировать Израиль.

"RTÉ считает участие Ирландии недопустимым, учитывая ужасные потери жизней в Газе. RTÉ также глубоко обеспокоен целенаправленными убийствами журналистов в Газе, отказом в доступе международных журналистов на территорию и тяжелым положением оставшихся заложников", - говорится в заявлении вещателя.

"Евровидение-2026" состоится в Вене / © instagram.com/eurovision

"Евровидение-2026" состоится в Вене / © instagram.com/eurovision

RTÉ требует дисквалификации Израиля, иначе Ирландия не будет участвовать в юбилейном "Евровидении". Окончательное решение страна объявит после реакции EBU.

Отметим, не единственная Ирландия угрожает отказом от участия и требует дисквалификации Израиля. Ранее подобные заявления делали в Испании и Словении.

Напомним, недавно звезда "Евровидения-2025" Клавдия Пападопулу из Греции серьезно оскандалилась. Исполнительница нагло спела на русском и возмутила своим оправданием.

