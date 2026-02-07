"Евровидение-2026": онлайн-трансляция финала нацотбора

Макет сцены нацотбора на "Евровидение-2026" / © facebook.com/suspilne.eurovision

Уже в субботу, 7 февраля, отгремит Национальный отбор на международный песенный конкурс "Евровидение-2026".

Начало запланировано на 18:00 с предшоу, которое будет вести ведущая Анна Тульева. Сам финал начнется в 19:00. На сцену нацотбора выйдет десять финалистов, а именно Valeriya Force, Molodi, Monokate, The Elliens, Laud, LELÉKA, Mr. Vel, KHAYAT, Jerry Heil и "ЩукаРиба". Однако только одному из них удастся покорить сердца членов жюри и зрителей и завоевать путевку в Вену, где в мае и состоится "Евровидение-20226".

Отметим, в этом году нацотбор на "Евровидение-2026" будут вести неизменный Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк, которой впервые выпала такая возможность. Судить участников будут победительница песенного конкурса 2004 года Руслана, певица Злата Огневич, композитор Евгений Филатов, генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа" Виталий Дроздов и хореограф-постановщик Константин Томильченко.

Тем временем редакция сайта ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию, где мы будем освещать самые интересные события нацотбора. Смотрите конкурс вместе с нами и первыми узнавайте имя представителя Украины на "Евровидении-2026".

Кстати, еврофанаты уже определились со своим фаворитом. Предлагаем узнать, кому они пророчат победу на Национальном отборе.