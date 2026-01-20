"Евровидение-2026": организаторы нацотбора ошеломили помпезным видом сцены конкурса

Макет сцены нацотбора на "Евровидение-2026" / © facebook.com/suspilne.eurovision

Реклама

Организаторы Национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2026" показали, какой в этом году будет сцена.

До нацотбора остались считанные недели. Конкурс состоится уже 7 февраля. Пока финалисты готовят свои конкурсные песни и номера, организаторы занимаются кропотливой работой относительно того, каким будет нацотбор. На этот раз "Суспільне" представило макет сцены.

Макет сцены нацотбора на "Евровидение-2026" / © facebook.com/suspilne.eurovision

Она будет кардинально отличаться от тех, которые были в прошлые годы. В этом году жюри, которое, кстати, еще не представили, будет сидеть сбоку сцены. Также исчезает традиционный большой стол.

Реклама

Макет сцены нацотбора на "Евровидение-2026" / © facebook.com/suspilne.eurovision

Новинка ждет финалистов нацотбора. Для участников появится специальный балкон, где они будут находиться.

Макет сцены нацотбора на "Евровидение-2026" / © facebook.com/suspilne.eurovision

Также из фотографий макета заметно, что сцена будет изобиловать световой техникой, а по центру будет расположен мультимедийный экран. Таким образом в участников нацотбора будет больше возможностей, чтобы показать достойный номер.

Макет сцены нацотбора на "Евровидение-2026" / © facebook.com/suspilne.eurovision

Напомним, нацотбор на "Евровидение-2026", которое состоится в мае в Вене, запланирован на 7 февраля. За первое место будут соревноваться десять финалистов, только одному из которых удастся завоевать право представлять Украину на международном конкурсе.

В этом году нацотбор, как и раньше, не обходится без скандалов. Финалистка конкурса Jerry Heil заявила о попытке ее устранить. Артистка объяснила, каким образом это пытаются сделать.