- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 39
- Время на прочтение
- 1 мин
"Евровидение-2026": организаторы нацотбора ошеломили помпезным видом сцены конкурса
В этом году сцена нацотбора будет кардинально отличаться от тех, которые были в прошлые годы.
Организаторы Национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2026" показали, какой в этом году будет сцена.
До нацотбора остались считанные недели. Конкурс состоится уже 7 февраля. Пока финалисты готовят свои конкурсные песни и номера, организаторы занимаются кропотливой работой относительно того, каким будет нацотбор. На этот раз "Суспільне" представило макет сцены.
Она будет кардинально отличаться от тех, которые были в прошлые годы. В этом году жюри, которое, кстати, еще не представили, будет сидеть сбоку сцены. Также исчезает традиционный большой стол.
Новинка ждет финалистов нацотбора. Для участников появится специальный балкон, где они будут находиться.
Также из фотографий макета заметно, что сцена будет изобиловать световой техникой, а по центру будет расположен мультимедийный экран. Таким образом в участников нацотбора будет больше возможностей, чтобы показать достойный номер.
Напомним, нацотбор на "Евровидение-2026", которое состоится в мае в Вене, запланирован на 7 февраля. За первое место будут соревноваться десять финалистов, только одному из которых удастся завоевать право представлять Украину на международном конкурсе.
В этом году нацотбор, как и раньше, не обходится без скандалов. Финалистка конкурса Jerry Heil заявила о попытке ее устранить. Артистка объяснила, каким образом это пытаются сделать.