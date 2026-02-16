"Евровидение-2026": от Украины и Хорватии едут участники с почти идентичными сценическими именами

"Евровидение-2026" / © Getty Images

Хорватия определилась, кто будет представлять страну на международном песенном конкурсе "Евровидение-2026".

Каково же было удивление украинцев, когда они заметили сценическое имя хорватского представителя. Дело в том, что у него почти идентичный псевдоним, что и в украинского.

15 февраля в Хорватии состоялся национальный отбор Dora. На конкурсе победу одержала группа LELEK, которая поедет на "Евровидение-2026" с песней Andromeda.

Представитель Хорватии на "Евровидении-2026" LELEK / © instagram.com/eurovision

Теперь еврофанатам придется напрячься. Дело в том, что Украину представляет певица с почти идентичным сценическим именем, а именно LELÉKA. До полного сходства не хватает лишь одной буквы. Поэтому, еврофанатам придется тщательно проверять, чтобы случайно не спутать артистов.

LELÉKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

Отметим, "Евровидение-2026" состоится в мае в Вене, Австрия. От Украины на конкурс поедет певица LELÉKA с песней Ridnym. Именно она с триумфом победила на Национальном отборе. Кстати, нацотбор в этом году не проходил без скандалов. Дело в том, что судья Руслана агитировала голосовать именно за LELÉKA, чем возмутила еврофанатов, ведь, мол, так высказываться некорректно. Недавно ведущий нацотбора Тимур Мирошниченко отреагировал на скандал.